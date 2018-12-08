  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:54 م
بحث متقدم
السترات الصفراء

متظاهرو "السترات الصفراء" يتجهون لمحاصرة الاتحاد الأوروبي

دير الانبا صموئيل

ننشر بيان «الداخلية» بشأن حادث دير الأنبا صموئيل

صلاح

«صلاح» يسجل 3 أهداف في فوز ليفربول على بورنموث

سعد الهلالي

«الأزهر» يضع شرطين لظهور «الهلالي» إعلاميًا

مظهر

مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»

ماكرون

أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

صورة الخبر

"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين بخلية وجدى غنيم

قضايا وحوادث

بالفيديو.. وجدى غنيم: وضعى على قوائم الإنتربول شرف
بالفيديو.. وجدى غنيم: وضعى على قوائم الإنتربول شرف

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأييد السجن 10 سنوات لـ77 متهمًا في "اقتحام جامعة الزقازيق"

#

غدًا طعن المتهم باغتصاب طفلة البامبرز على حكم إعدامه

#

"النقض" تحجز طعون المتهمين باستاد الدفاع الجوى لـ22 نوفمبر

#

اليوم.. محاكمة المتهمين بمقتل أطفال المريوطية

تنظر اليوم السبت محكمة النقض، أولى جلسات طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية وجدي غنيم".

كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، برئاسة المستشار شعبان الشامى قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع أراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابياً على القيادى الإخواني الهارب "وجدي غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد .

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

كانت النيابة العامة قد  اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إدراج 5 مركبات لتصنيع «الإستروكس» ضمن جدول المخدرات
» بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»
» رئيسة إثيوبيا: ليس أمامنا سوى هذا الخيار
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»
» أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»
» أول رد من صاحب «الفيديو الإباحي» بعد تحرك مصر ضده
» إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»
» الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق
» اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »