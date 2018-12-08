الزمالك راحة من التدريبات استعدادًا للقطن التشادي

08 ديسمبر 2018 - 10:12 ص

حالة من الارتياح سادت داخل أروقة نادي الزمالك، عقب تغلب الفريق الأول على نظيره المصري البورسعيدي، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما أول أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر للدوري.

كريستان جروس المدير الفني للفريق، عبر عن سعادته بتحقيق الفوز السابع على التوالي وتجاوز كبوة الخروج العربي سريعًا.

في السياق ذاته واصل فريق الكرة تدريباته أمس دون راحة، حيث أدى اللاعبون الأساسيون تدريبا استشفائيا، فيما خاض البدلاء والمستبعدون من لقاء المصري تدريبات بدنية قوية لتجهيزهم للمباريات بشكل أمثل، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، ثم يستأنف تدريباته غدًا الأحد، استعدادًا للقاء القطن التشادي، في ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي، يوم الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت.