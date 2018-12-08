تنبيه مهم من الأرصاد للمواطنين

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أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، أن موجة الطقس البارد مستمرة خاصة مع اقترابنا من بداية فصل الشتاء رسميًا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن درجات الحرارة أقل من معدلها الطبيعي الآن بحوالي درجتين، ناصحًا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، والابتعاد عن الملابس الخريفية.

 ونوه بأن فرص سقوط الأمطار ستنخفض على السواحل الشمالية اعتبارًا من اليوم، بالإضافة إلى هدوء نشاط الرياح على البحار.

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