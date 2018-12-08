فيديو.. «الشرطة الفرنسية» تجبر الطلاب على الركوع

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صورة من المقطع

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تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع  فيديو يرصد  لحظة إهانة الشرطة  الفرنسية لـ151 طالبًا، شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة.

وأظهر المقطع المنشور بكثرة  خلال الساعات الأخيرة  طلابًا ووجوههم للحائط وأياديهم للخلف، في وقت توقيفهم من قبل الشرطة .

ويذكر أن  حركة "السترات الصفراء"  بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضًا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.

وكانت  الشرطة الفرنسية، أعلنت أمس  الجمعة، البدء في إضراب مفتوح اليوم  السبت، تزامنًا مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

ومن  جانبه أكد نقيب الشرطة «ألكساندر لانجولا» إن أفراد الشرطة "لن ينضموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها "السترات الصفراء" لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم"، حسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف نقيب الشرطة الفرنسية "الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات، إن ساعات العمل طويلة جدًا دون انقطاع… قد يرسلون في غيابنا أشخاصًا ليست لديهم كفاءة في التعامل مع المحتجين".

وأوضح « ألكساندر لانجولا» سنسير في الاحتجاجات رافعين يافطاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات" لافتًا إلي أنه  من "الصعب التنبؤ بما سيحدث اليوم". 

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