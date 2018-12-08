فضيحة جديدة تلاحق مؤسس "فيس بوك"

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كيف تعرف أنك ممن سُرقت بيانات حساباتهم بـ"فيس بوك"؟

في تطور جديد يهدد بالإطاحة بمؤسس فيس بوك اتهم موظفو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الرئيس التنفيذى للموقع "مارك زوكربيرج"، بالتجسس على مكالمات مستخدميه ورسائلهم الهاتفية، وبيع بياناتهم لعدد من الشركات والتطبيقات الشهيرة.

ويأتى هذا فى سياق كشف مجموعة من المستندات التى سربها داميان كولينز، النائب بمجلس العموم البريطاني، والذى يرأس تحقيقا حول مسئولية «فيس بوك»عن أزمات الترويج لأخبار كاذبة.

وتشير المستندات، التى تضم 250 صفحة، إلى تحذير موظفى «فيس بوك» من تفشى «أجواء سامة وعدائية» داخل الشركة، وأن التعديلات التى أجراها «فيس بوك» عام 2015 على الموقع كانت تهدف فى الأساس إلى تحصيل أموال من عدد من الجهات والشركات، مقابل الإطلاع الكامل على بيانات مستخدمى الموقع.

وكشفت عن أن «فيس بوك» طالبت الجهات المستفيدة من بيانات مستخدميها بإنفاق نحو 250 ألف دولار سنويًا بإحدى المنصات الإعلانية التابعة لـ«فيس بوك».

كما أشارت إلى أن زوكربيرج طرح فكرة تغريم التطبيقات المستفيدة 10 سنتات مقابل بيانات كل مستخدم يتم الإطلاع عليها، وهو يعنى حصول الموقع على 3 ملايين دولار سنويًا من هذه التطبيقات مقابل البيانات المسربة.

بينما سارع زوكربيرج بالرد على الاتهامات الجديدة عبر منشور شاركه عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى وراء التغييرات التى بدأت منذ عام 2014 على الموقع كانت تستهدف ما وصفه بـ«التطبيقات المسيئة»، مضيفًا أن هذه التغييرات كان يمكنها الحيلولة دون وقوع حادثة شركة «كامبريدج أنالاتيكا» للاستشارات السياسية، والتى نجحت فى الوصول بشكل غير مشروع لبيانات أكثر من 80 مليون مستخدم للموقع، واستغلالها فى دعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ولم تمنع تصريحات زوكربيرج مسئول رفيع بـ«فيس بوك» من التعليق على تسريب مستندات والتأكيد أن فريق العمل بموقع التواصل يتطلع إلى تغيير وشيك فى الإدارة عبر الإطاحة بالرئيس التنفيذى ذاته.

كما تفيد المستندات التى تضم نصوص رسائل إليكترونية بين إدارة «فيس بوك» وموظفيها أن الموقع أعاد برمجة تطبيقاته الخاصة بالهواتف التى تعمل بتقنية «آندرويد» بهدف التنصت على مكالمات المستخدمين ،والاطلاع على رسائلهم النصية.

وأضافت أن هناك توجيه مباشر من زوكربيرج ، بإجراءات اتخذها فيس بوك للحيلولة دون دخول تطبيقات منافسة على صفحات المستخدمين، والاطلاع على بياناتهم، فى محاولة للحفاظ على هيمنة «فيس بوك»، وهو ما تسبب فعليًا فى انهيار بعض التطبيقات.


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