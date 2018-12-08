بالصور.. ابنة الهضبة تثير الجدل مرة أخرى

08 ديسمبر 2018 - 09:48 ص

أثارت "جنى"، ابنة المطرب عمرو دياب الصغرى، الجدل مرة أخرى بسبب ظهورها بملابس مثيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ"إنستجرام، خلال تواجدها برفقة أصدقائها في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونالت الصور التى نشرتها "جنى"، عبر حسابها، انتقادات عديدة بسبب ظهورها بشكل غير اعتيادى، وظهرت فيها وهي ترتدي بدى كاشف للبطن، وبنطلون شفاف من أعلى يحمل تصميم تاكسي العاصمة الأصفر.

جدير بالذكر أن "جني" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، التى غادرتها فى عمر العشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر أيضًا فى "البيزنس" الذى أسسته مؤخرًا، بإنشاء صفحة لها بموقع "دى بوب"، تبيع من خلاله بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها، وليس بحثًا عن المال بالطبع.