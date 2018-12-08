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في البرازيل

مقتل 12 شخصًا فى سطو مسلح على بنك

عرب وعالم

سطو مسلح
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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قتل 12 شخصًا، بينهم أفراد 6 من الشرطة في عملية إطلاق نار أثناء سطو مسلح على بنك، في مدينة "ميلاغرس" البرازيلية شمال شرقي البلاد.

 وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن 5 رهائن، بينهم طفلان، قتلوا في تبادل إطلاق النار، بعد أن تدخلت الشرطة لإلقاء القبض على عصابة مسلحة أثناء محاولتها سرقة أموال من أجهزة صرف النقود في الشارع الرئيسي لمدينة "ميلاغرس" الواقعة في ولاية سيارا.

 وذكرت أن الرهائن الذين قتلوا، من أفراد أسرة رجل أعمال محلي، واختطفهم المسلحون مع سيارتهم.

 وفقاً لوسائل إعلام محلية. من جانبه، ذكر تلفزيون برازيلي، أن الشرطة تمكنت من القبض على اثنين من المسلحين، فيما قتل مسلح واحد، ولاذ الآخرون بالفرار دون الاستحواذ على أي أموال.

 ولا تزال الشرطة البرازيلية، تبحث عن الجناة، وتستخدم مروحية عسكرية في عملية البحث.

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