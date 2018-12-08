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أحد متحدى الإعاقة يروى تفاصيل مشاركته فى منتدى شباب العالم

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أحمد رأفت
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روي المهندس أحمد رأفت، أحد متحدي الإعاقة، ومدير قسم السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، تفاصيل مشاركته في منتدى شباب العالم، مؤكدًا أن لم يكن هناك أي مشاكل تعوق ذوي الاحتياجات الخاصة أو الناس الطبيعية، وكان هناك العديد من التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن الشباب هو من يدير الموقف، وينظم المؤتمر.

وأضاف "رأفت"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten "، مساء أمس الجمعة، أنه كان هناك استجابة سريعة لمتطلب جميع الحاضرين بالمنتدى، معقبًا: "فخورين بمنتدى شباب العالم، أول مرة نشوف شباب يقودوا مثل هذا المؤتمر في العالم أجمع بهذا الشكل الرائع".

وعن  مشاركته في مؤتمرات أخرى أوضح رأفت أن أول مؤتمر للشباب شارك فيه كان في الإسماعيلية بعد مناشدته للرئيس الجمهورية حول مشكلة عدم منح السيارات المجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة قصار القامة، معقبًا: "مكنتش متخيل أن الفيديو اللي نشرته هيكون ليه رد الفعل له، وأنه هيتم دعوته لحضور منتدي الشباب للحديث عن أي مشاكل لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأستطرد توجهه لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية كمشارك وليس كمتحدث، وشاءت الأقدار أن الرئيس أشار إليه في اليوم الثاني للمؤتمر، ورحب به الرئيس، وطلب من الرئيس السيسي، أن يساعد جيش بلده، فسأل الفريق صدقي صبحي إذا أمكن أن يذهب للعمل معهم، وتم إجراء اختبارات له في الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وأجتاز الاختبارات، وتم تعيينه في المكان الذي يمكن أن يكون فعال فيه، وهو مدير قسم السوشيال ميديا الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية.

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