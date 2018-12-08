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دراسات: عصير البرتقال فى الصباح يحمي من "الخرف"

صحة وتغذية

عصير برتقال
عصير برتقال

متابعات- أمينة عبد العال

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أظهرت الكثير من الدراسات التأثير السحري لتناول كوب من عصير البرتقال صباحًا.

وتوصل باحثون إلى أن تناول عصير البرتقال فى الصباح يوميًا يعمل على تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50% لأنه يحمي الدماغ.

فقد عكف الباحثون فى جامعة "ميامى" فى الولايات المتحدة، على تتبع ما يقرب من 28 ألف رجل لعقدين كاملين من الزمن لبحث كيفية تأثير استهلاكهم للخضراوات والفاكهة على قوتهم الدماغية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا كوبًا من عصير البرتقال فى الصباح كانوا أقل عرضة بنسبة تصل إلى 47% للصعوبات فى التذكر أو اتباع الإرشادات أو التنقل فى مناطق مألوفة.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف في جميع أنحاء العالم بـ 46.8 مليون شخص بينهم 850,000 في المملكة المتحدة، وخمسة ملايين في الولايات المتحدة.

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