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قتلى وجرحى فى انهيار منجم للذهب بالسودان

عرب وعالم

استخراج 83 طناً من الذهب من منجم السكري
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، أن 3 من عمال المناجم قتلوا، و10 لا يزالون محاصرين تحت الأرض إثر انهار منجم للذهب شمالي البلاد.

وأضافت الشركة أمس الجمعة، أن الحادث وقع في قبقبة، وهى منطقة رئيسية لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل، حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد بالتنقيب عن الذهب.

وأضافت في بيان عنها: "هناك عشرة عالقون داخل المنجم حتى كتابة هذا البيان وهم على قيد الحياة"، فيما فرق الإنقاذ التابعة للشركة وولاية نهر النيل تعمل على إنقاذهم.

تعدين الذهب أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة في السودان، فيما يتم استخراج معظمه بوسائل تقليدية وكثيرا ما يكون ذلك دون إجراءات سلامة كافية.

وتؤكد بيانات سودانية رسمية أن إنتاج البلاد من الذهب في 2017 بلغ حوالي 100 طن.

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