  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
السترات الصفراء

متظاهرو "السترات الصفراء" يتجهون لمحاصرة الاتحاد الأوروبي

دير الانبا صموئيل

ننشر بيان «الداخلية» بشأن حادث دير الأنبا صموئيل

صلاح

«صلاح» يسجل 3 أهداف في فوز ليفربول على بورنموث

سعد الهلالي

«الأزهر» يضع شرطين لظهور «الهلالي» إعلاميًا

مظهر

مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»

ماكرون

أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

صورة الخبر

"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

الأمم المتحدة تتبنى 8 قرارات لصالح فلسطين

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يعين «هيذر ناويرت» سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

#

الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات ضد إسرائيل ولصالح فلسطين

#

مشاركة السيسي تعطى زخمًا لمناقشات الأمم المتحدة

#

وثيقة مسربة تكشف اتفاقًا بين الأمم المتحدة والحوثيين

فضيحة

فيسبوك

الأسواق

موظفون

البيانات

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة 8 قرارات لصالح فلسطين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأمريكي الداعي لإدانة أنشطة حركة حماس الفلسطينية.

القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لصالح فلسطين، جاءت تحت العناوين التالية: الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

كما تطال القرارات الجديدة أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، ومهجري 1967، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وسبق تبني هذه القرارات تصويت الجمعية العامة بـ156 صوتا لصالح مشروع قرار إيرلندي يؤكد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إدراج 5 مركبات لتصنيع «الإستروكس» ضمن جدول المخدرات
» بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»
» رئيسة إثيوبيا: ليس أمامنا سوى هذا الخيار
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»
» أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»
» أول رد من صاحب «الفيديو الإباحي» بعد تحرك مصر ضده
» إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»
» الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق
» اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »