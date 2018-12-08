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6 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع بملهى ليلى

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أعلن مسئولون في إيطاليا مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في تدافع بملهى ليلي.

وقع الحادث بالقرب من مدينة أنكونا شرقي البلاد، وتشير بعض التقارير إلى أن حالة من الهلع سادت بعدما أُطلق "رذاذ فلفل" داخل الملهى.

وكان الملهى يحيي حفلاً لمغني الراب سفيرا إيباستا بحضور ما يصل إلى 1000 شخص، ووقع الحادث في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد المصابين قوله "كنا نرقص وننتظر بدء الحفل عندما بدأنا نشم رائحة قوية". وأضاف: "هرعنا إلى مخرج للطوارئ، لكن وجدناه مغلق"، بحسب فرانس برس، ونقل المصابون إلى مستشفيات في سينيغاليا وأنكونا، ويوجد 10 منهم في حالة خطرة.
ونشرت خدمات الطوارئ المحلية صورا من موقع الحادث عبر موقع تويتر.


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