تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

08 ديسمبر 2018 - 09:17 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر للدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.88 جنيه للبيع، و17.78 جنيه للشراء، وبنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء، وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى كل من البنك المصرى الخليجى، وبنك عودة نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى كل من البنك العقارى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الدولار فى كل من بنك قناة السويس، البنك التجارى الدولى، وبنك الكويت الوطنى، وبنك القاهرة، والبنك الأهلى اليونانى نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء.