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فنان شهير: فيلمي الجديد مبني على مقولة لـ"الإمام الشافعي"

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أحمد مكي
أحمد مكي

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منى الشاذلى

احمد مكى

كشف الفنان أحمد مكي عن إعجابه بشكل خاص بالإمام الشافعي ، مؤكدًا أنه يقرأ جميع الأبيات الشعرية التي كان يكتبها.

قال الفنان "أحمد مكي" خلال لقائه مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية"منى الشاذلي": "أنا موهوم جدًا بالإمام الشافعي .. إذا خضت في حياة هذا الرجل وفي تفاصيله وطريقة كتابته للشعر ، فسوف تشعر أن ما يكتبه لا يخرج من بني آدم عادي .. فمنهجه الوسطي تستطيع من خلاله أن تفهم الدنيا حولك كما يتميز بروح الدعابة ، ويمكنك أن تستفيد منه في كل جوانب حياتك".

وأضاف: "تكلم عن أمور لم يطرقها أحد من قبل مثل حديثه عن السفيه (يخاطبني السفيه بكل قبح .. فأكره أن أكون له مجيبا) ، كما أن فكرة فيلمي الجديد مستقاة من بيت شعر للإمام الشافعي يتحدث فيه أن الدنيا مثلها كمثل الجيفة التي تتجمع حولها الكلاب ، وأن انغماسك في الدنيا والقتال من أجلها يجعل هذه الكلاب تتصارع معك".

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