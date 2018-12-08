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قصة "الإهانة الكبرى" التي كادت تفسد صفقة الأهلي الأخيرة

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الاهلى

محمود وحيد

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي تفاصيل إهانة تعرض لها محمود وحيد - المنتقل حديثا للأهلي - كادت أن تفسد الصفقة .

وقال "زكي" خلال بث مباشر عبر صفحته بـ"يوتيوب" : "محمد فضل - مدير التعاقدات المستقيل من النادي الأهلي - كان أنهى صفقة محمود وحيد للأهلي منذ شهر سبتمبر الماضي .. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ - المشرف العام على الكرة - طلب من محمد فضل التوقف عن العمل لحين البت في استقالته ، ثم تدخل كابتن عدلي القيعي - رئيس لجنة التعاقدات - واتصل بمحمود وحيد وبدأ التفاوض معه من جديد على أسس ثانية غير التي اتفق عليها مع كابتن محمد فضل".

وأضاف: "القيعي قال لمحمود وحيد (أنت آخرك تيجي الأهلي بـ700 ولا 800 ألف جنيه) ، لكن اللاعب شعر بإهانة شديدة وقال لكابتن عدلي (اغلق الخط وسوف أنتقل للزمالك) ، وقتها علم كابتن محمد فضل بالقصة وقال لإدارة الأهلي (عقود اللاعب عندي) فطلبوا منه إعادة التفاوض ، فاتصل محمد فضل باللاعب وأنهى معه كل شيء بعدما كاد يغير وجهته نحو الزمالك بالفعل".

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