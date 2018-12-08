كلمة قالها "تواضروس" أحرجت وزير التعليم على الهواء

08 ديسمبر 2018 - 08:09 ص

أكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المعلمين هم أهم أشخاص على أرض مصر؛ لأن مستقبل أولادنا في أيديهم.

وأضاف "تواضروس"، خلال لقاء خاص مع برنامج "أستوديو الشارع"، المذاع على "القناة الأولى"، أن التربية الدينية ضمن منظومة التعليم، ومنظومة التعليم بصفة عامة ضعيفة، لافتًا إلى أنه يوجد إستراتيجية جديدة في التعليم ولكن ستؤدي ثمارها بعد فترة.

وعن قانون بناء الكنائس، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه كان يوجد تعسف شديد ووجود قانون رسمي يعني وجود حق، موضحًا أن القانون يتكون من شقين؛ الكنائس الجديدة، والكنائس القائمة، وكلاهما يسير بالشكل الصحيح.