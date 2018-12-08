أصالة تثير الجدل بتعليق ساخر على فستان "رانيا يوسف"

أحمد عادل شعبان
لم تفوفت الفنانة أصالة أزمة فستان الفنانة "رانيا يوسف" دون أن تدلي بدلوها ، الذي لم يخلو من إثارة الجدل بطبيعة الحال.
وظهرت "أصالة" في حفل بمنطقة التجمع الخامس قبل ساعات لتعلق على تلك الأزمة من جديد .
وقالت أصالة في حفلها: "أتيت لكم مرتدية فستانًا بـ 6 بطانات داخلية لكي لا يكون شفافا".
وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف أثارت غضبًا شديدًا بعدما ارتدت فستانا شبه عاري بمهرجان القاهرة السينمائي ، قبل أن تصدر بيانًا تعتذر فيه ، مؤكدة أن "بطانة" الفستان انقطعت دون أن تدري.
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