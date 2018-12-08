عكاشة يبصق على نفسه بسبب الإخوان

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان "عشمانين" في تولي حكم الدول العربية مرة أخرى.

 ووجه "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، رسالة إلى جماعة الإخوان قائلا: "اتفوا عليا لو ده حصل"، منوهًا بأنه لو تمكن الإخوان من إسقاط الشعوب العربية، سيحكم الشعوب العربية حينها من يدرون العالم من خلف الستار .

وشبه "عكاشة"، جماعة الإخوان بـ"حمار العنب"، قائلا: "بيشتغلوا لحساب اللي مأجرهم، وشايلين كل العنب بتاعه ومش هياكلوا منه حباية"، حسبما قال.  

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