عكاشة يبصق على نفسه بسبب الإخوان

إيمان هاني
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان "عشمانين" في تولي حكم الدول العربية مرة أخرى.
ووجه "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، رسالة إلى جماعة الإخوان قائلا: "اتفوا عليا لو ده حصل"، منوهًا بأنه لو تمكن الإخوان من إسقاط الشعوب العربية، سيحكم الشعوب العربية حينها من يدرون العالم من خلف الستار .
وشبه "عكاشة"، جماعة الإخوان بـ"حمار العنب"، قائلا: "بيشتغلوا لحساب اللي مأجرهم، وشايلين كل العنب بتاعه ومش هياكلوا منه حباية"، حسبما قال.
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