عكاشة يبصق على نفسه بسبب الإخوان

08 ديسمبر 2018 - 08:01 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان "عشمانين" في تولي حكم الدول العربية مرة أخرى.

ووجه "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، رسالة إلى جماعة الإخوان قائلا: "اتفوا عليا لو ده حصل"، منوهًا بأنه لو تمكن الإخوان من إسقاط الشعوب العربية، سيحكم الشعوب العربية حينها من يدرون العالم من خلف الستار .

وشبه "عكاشة"، جماعة الإخوان بـ"حمار العنب"، قائلا: "بيشتغلوا لحساب اللي مأجرهم، وشايلين كل العنب بتاعه ومش هياكلوا منه حباية"، حسبما قال.