أسامة كمال يكشف مفاجأة عن فيديو الهرم الإباحي

علق الإعلامي أسامة كمال على الفيديو والصور الإباحية التي نشرها المصور الدنماركي أندرياس هفيد، وصديقته أعلى قمة الأهرامات بالجيزة، قائلاً: "الفيديو حقيقي وليس فوتوشوب".

وأضاف "كمال" خلال برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "والنبي يا شباب ياللي بتقولوا فوتوشوب، الفوتوشوب مش بيستخدم في الفيديو، فيه حاجات وبرامج تانية للفيديو، فبلاش والنبي الكلام اللي ممكن يضحك الناس علينا، وزي ما أندرياس مالوش في الآثار سيبوا كلام الفوتوشوب للي بيفهموا في الفوتوشوب".

وتابع: "السؤال هل إحنا زعلانين إن الولد والبنت تسلقوا الهرم؟ ولا زعلانين إن شرطة السياحة كانت نايمة؟ ولا أنهم مارسوا فعل فاضح فوق الهرم؟ ولا أنهم مارسوا فعل فاضح بغض النظر فين؟ ولا أن أندرياس ما نشرش غير 3 دقايق ومانشرش الباقي".

وخرجت وزارة الآثار للتأكيد على أنه غير صحيح ومفبرك في البداية، ثم صرحت بأنها تحقق في الأمر حول صحته من عدمه، وانتهت برفع مذكرة من وزير الآثار الدكتور خالد العناني للنائب العام للتحقيق في الواقعة برمتها ومنع دخول السائح الأجنبي إلى مصر مرة أخرى.

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