  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:57 م
بحث متقدم
السترات الصفراء

متظاهرو "السترات الصفراء" يتجهون لمحاصرة الاتحاد الأوروبي

دير الانبا صموئيل

ننشر بيان «الداخلية» بشأن حادث دير الأنبا صموئيل

صلاح

«صلاح» يسجل 3 أهداف في فوز ليفربول على بورنموث

سعد الهلالي

«الأزهر» يضع شرطين لظهور «الهلالي» إعلاميًا

مظهر

مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»

ماكرون

أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

صورة الخبر

"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

اعتدى على زوجته بـ«مفك» لرفضها إجهاض جنينها

#

أثنى عليها بائع البطيخ .. فغار الزوج وضربها .. فقتلته

#

هيكل عن الاتحاد العربي: «كفاية مهانة لحد كدة»

#

سيدة تشعل النيران في زوجها

سيدة تشعل النيران في ضرتها

سيدة تحرق منزل ضرتها

أقدمت سيدة وشقيقها من منشأة ناصر على القيام بجريمة بشعة ضد  سيدة أخرى بدائرة القسم وذلك بعدما علمت أن زوجها تزوج منها.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة الدويقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات غرفة النوم بالشقة محل الواقعة محل سكن "شادية. م. ي"، ربة منزل، وبسؤالها أفادت بتلقيها اتصال هاتفي من أحد الأشخاص من هاتف محدد، مفاده تعرض أحد أبنائها لمكروه حال تلقيه درس خاص، فتوجهت للاطمئنان عليه، وتبين عدم وجود شيء، وأثناء ذلك تلقت اتصال هاتفي من أحد جيرانها أخبرها بنشوب حريق بالشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "شافعي. ل. أ"، سائق، و"نادية. ل. أ" شقيقة الأول، ربة منزل، ومقيمان بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من زوجها "أحمد. أ. م"، صاحب ورشة، لزواجه من الشاكية، فخططت للانتقام منهما.

وفي سبيل ذلك استعانت بشقيقها المتهم الأول، وتمكنت من التحصل على مفتاح الشقة سكن المجني عليها من زوجها بالمغافلة، وقامت بتسليمه للمتهم الأول، حيث قام بالاتصال بالمجني عليها مدعيًا بتعرض نجلها لمشكلة وفور خروجها تمكن من الدلوف للشقة، وقام بإشعال النيران بغرفة النوم، وفر هاربًا مُحدثًا التلفيات المُشار إليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهمة الثانية، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إدراج 5 مركبات لتصنيع «الإستروكس» ضمن جدول المخدرات
» بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»
» رئيسة إثيوبيا: ليس أمامنا سوى هذا الخيار
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»
» أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»
» أول رد من صاحب «الفيديو الإباحي» بعد تحرك مصر ضده
» إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»
» الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق
» اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »