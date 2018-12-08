أغرب دعوى خُلع: بياكل بصل ولما عاتبته ضربني

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واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بالجيزة ، وذلك بعد تقدم "صفاء . م" - 28 سنة - تطالب فيها بالخلع من زوجها بسبب تضررها من رائحة فمه الناتجة عن كثرة تناول البصل .

وقالت "صفاء" : "تعرفت على زوجي محمد (35 ) سنة عن طريق خالتي التي كانت وسيطة بيننا وتزوجنا زواجًا تقليديا ولم يرزقنا الله بالأطفال فساءت الحياة بيننا ، وأصبحت المشاحنات والعناد أساس حياتنا حتى وصلت للإهانة والضرب .

وأضافت: "ما زاد الطين بلة هو قيامه بأكل البصل بشكل مستمر ، يضع البصل في كل أكله ، وأنا لا أطيق الرائحة ، وطلبت منه أكثر من مرة تعطير فمه لكنه كان دائما يقول لي : (مش هغسل ودي ريحتي وإذا كان عاجبك) ، فطلبت منه أن يطلقني بالمعروف لكنه رفض وبالتالي لم يكن أمامي سوى خيار الخلع.

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