"في الآخرة إن شاء الله" .. أغرب ما قاله الحداد قاتل أطفاله قبل انتحاره

08 ديسمبر 2018 - 05:57 ص

كشف مقربون للحداد الذي قتل أطفاله وانتحر تفاصيلًا مثيرة عن شخصيته وعن أغرب ما قاله قبل انتحاره بمدة بسيطة .



وكان أحمد (43 سنة) - حداد - اصطحب ملك و عمرو ومحمد - أطفاله - إلى منطقة روض الفرج بدعوى قيامهم بالتنزه ثم قام بإلقائهم واحد تلو الآخر في الماء ، ولما تأكد من مقتلهم قفز خلفهم ليكتب نهاية أكثر مأساوية للقصة .



تحقيقات النيابة أثبتت أن الجاني كان يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت له زوجته المنزل ورفعت عليه دعوى خلع بسبب تعرضه لإصابة في يده جعلته غير قادر على العمل بشكل كامل مثل السابق.



وقال الحاج "أبو ناصر" - جار الأب المنتحر - في تصريح صحفي: "أحمد كان راجل طيب وكل الناس بتحبه لكن فيه إصابة حصلت في إيده من فترة أثرت عليه شوية في الشغل لكنه كان بيحاول يعمل أكتر من اللي عليه عشان يسعد أولاده" بحسب "الوطن".



وكشف "أبو ناصر" أغرب ما حدث قبل وفاة الحداد المنتحر ، قائلًا: "حالته النفسية في الفترة الأخيرة بقت سيئة وكان عليه فلوس لواحد صاحبه ، وصاحبه قابله قبل الحادث بساعات وطلب منه استعادة فلوسه فرد أحمد وقاله (في الآخرة إن شاء الله) وبعدين جه وقعد يودعنا وكأنه كان عارف هيعمل ايه .. بعدها بشوية سمعنا خبر انتحاره قتل أطفاله".



