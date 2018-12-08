مفاجأة جديدة عن فيديو "الهرم" الإباحي

08 ديسمبر 2018 - 05:26 ص

قرر المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد" ، حذف الفيديو والصور التي تتضمن مشاهد إباحية ، زعم أنه صورها مع صديقته أعلى هرم "خوفو" بالجيزة .



وبمراجعة حسابات المصور عبر "يوتيوب" و "انستجرام" تبين عدم وجود الفيديو أو الصور التي نشرها قبل ذلك .



وكان المصور زعم تصوير الفيديو خلال نوفمبر الماضي ، وفي ظل موجة التشكيك حول صحة الفيديو ، قال: "لم أصور لحظة صعودنا الهرم خوفا من مشاهدة الحراس لنا" حسب زعمه.



وفي أعقاب ذلك ، قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إحالة واقعة تصوير فيديو لشخصين أجنبيين يتسلقان الهرم ليلا ثم يقومان بتصوير مشاهد مخلة بالأداب العامة، إلى النائب العام؛ للتحقيق.

