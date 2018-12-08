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الإعلامي أسامة كمال

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تعليق ناري لـ أسامة كمال على أزمة فستان رانيا يوسف

عرب وعالم

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

المصريون ـ متابعات

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أعرب الإعلامي أسامة كمال، عن استيائه من طريقة مشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة فستان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، تحت شعار شير في الخير.
وقال "كمال"، خلال برنامجه مساء DMC، مساء الجمعة، "متضايق بس صور الفستان، بتنشرها لكل معارفك.. يا سلام.. ماخدتش بالك ان الستر أساس في الدين ومشاركتك في ده خطيئة ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر". 
ووجه أسامة كمال، رسالة لمن تداولوا صورة رانيا يوسف قائلا: "بتنشروه ليه، وتخلى اللى ما بيشوفش يشوف؟ صور الفستان ده أكبر عملية  شير فى أسبوع، تحت بند الرفض، حضرتك متضايق بس صور الفستان، بتنشرها لكل معارفك؟".


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