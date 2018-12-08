يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من إنتر ميلان

08 ديسمبر 2018 - 12:40 ص

انتزع فريق يوفنتوس فوزا صعبا من ضيفه إنتر ميلان 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.



ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة معززا موقعه في صدارة الترتيب، حيث ابتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، نابولي والذي يواجه فريق فروسينوني غدا السبت.



وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث لتتضاءل فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

