الادعاء الأمريكي يطالب بسجن المحامي السابق لترامب

08 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

ذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية أن الادعاء الفيدرالي الأمريكي طالب، الجمعة، بسجن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة كبيرة لارتكابه جرائم كثيرة تتعلق بالتمويل.



وأشارت القناة إلى أن كوهين نسّق مع حملة ترامب للتأثير على الانتخابات، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.



وكان مايكل كوهين المحامى الخاص السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اعترف في وقت سابق بأنه «مذنب» بالكذب على الكونجرس بشأن مشروع عقاري كان ترامب يسعى إلى إقامته في روسيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016.



وقالت وسائل إعلام أمريكية إن روبرت موللر، المحقق الخاص في الادعاءات بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالولايات المتحدة، وجه هذا الاتهام إلى كوهين.



ويضاف هذا الاتهام الجديد إلى كوهين بعد اعترافه مؤخراً بأنه «مذنب» بمخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية والسعي بشكل مباشر إلى إقامة مجمع سكني يحمل اسم ترامب في العاصمة الروسية موسكو.

