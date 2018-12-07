السودان.. مصرع 3 أشخاص جراء انهيار بئر تنقيب عن الذهب

07 ديسمبر 2018 - 11:50 م

أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، مصرع 3 أشخاص، إثر انهيار بئر كانوا ينقبون فيه عن الذهب، في ولاية نهر النيل، شمالي البلاد.



وأفاد بيان صادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية) أن الحادث الذي وقع الخميس، أسفر أيضا عن إصابة 3 آخرين، فيما لا يزال 10 عالقين.



وأشار البيان أن فرق الإنقاذ تواصلت مع العالقين، وأن أوضاعهم الصحية مطمئنة.



ولفت إلى أن الجهات المختصة شكلت غرفة طوارئ فور وقوع الحادث للتعامل معه.



ويعمل العديد من المواطنين في قطاع التعدين التقليدي، مستخدمين معدات بدائية.



ولا توجد إحصاءات رسمية لأعدد المعدنيين الذين تعرضوا لإصابات أو فارقوا الحياة أثناء عملهم.



وتنتشر أماكن التعدين التقليدي في أكثر من 800 موقع، أغلبها في الولايات الشمالية والغربية.

