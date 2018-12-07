» هذا ما قالته أول مصرية تحترف كمال الأجسام عن "أنوثتها"

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دينا عبد المقصود
دينا عبد المقصود

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أكدت أول مصرية تحترف لعبة كمال الأجسام، دينا عبد المقصود، إنها اتجهت للعبة كمال الأجسام لاستكمال رشاقتها.
وأوضحت دينا عبد المقصود، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الجمعة، أن "هذه الرياضة تظهر أنوثة الفتاة وتزيد من ثقتها على عكس ما يراه البعض منذ صغرى، كنت أشاهد أبطال العالم فى كمال الأجسام وكنت أحلم أن أصبح مثلهم".
وكشفت أن بداية دخولها لهذه اللعبة كان عن طريق والدتها؛ حيث كانت تذهب إلى الجيم بصحبتها وشجعتها.
وأكدت أن هذه اللعبة لا تؤثر على دراستها فهى طالبة بهندسة الاتصالات وتقيم فى أوكرانيا بمفردها، وتعتبر أن هذه الرياضة أحد أساسيات الحياة، مشيرة إلى أنها تستعين بخبرات أكثر من مدرب خاصة في النظام الغذائي.
كما أكدت أن لعبة كمال الأجسام تزيد من قوه التحمل والصبر وعندما تتعرض لمضايقات لا ترد بالعنف.


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