ترامب يعلن تعيين المدعي العام الأمريكي وسكرتيرة واشنطن بالأمم المتحدة

07 ديسمبر 2018 - 11:10 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه عين كلا من المحامي وليام بي بر في منصب المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية والمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في منصب سكرتيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة.



ووصف ترامب- خلال كلمة له في البيت الأبيض- بي بر بأنه يعد من أكثر من المحامين احتراما في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يشغل منصب المدعي العام سابقا في إدارة الرئيس الأسبق «جورج بوش الأب» مشيرا إلى أنه يعد شخصا «رائعا وذكيا».

