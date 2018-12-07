  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن فستانها المثير للجدل

الإفراج عن 210 سجناء بعفو رئاسي

سجناء بعد إطلاق سراحهم: «إن فاتك السجن اتمرغ فى زنازينه»

أرشيفية

«الجنس فوق سفح الهرم».. العرض مستمر

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

دونالد ترامب

CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

بالفيديو..

رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن فستانها المثير للجدل

آخر الأخبار

رانيا يوسف
رانيا يوسف

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

#

شاهد .. خناقة وتهديدات ببرنامج الإبراشي بسبب "فستان" رانيا يوسف

#

أغرب ما فعلته ابنة "رانيا يوسف" مع زميلها الذي انتقد "الفستان"

#

بعد قضيته ضد رانيا يوسف.. سمير صبري: دي زي بنتي وهتنازل

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أنها عرضت "بطانة" الفستان المثير للجدل الذي ارتدته بحفل ختام مهرجان القاهرة، أمام النيابة، وكذلك صورًا للفستان من جميع الزوايا.
وأوضحت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "فرانس 24"، مساء الجمعة، أنها أقنعت النيابة بأن الفستان له بطانة داخلية، قائلةً: “أقنعتهم إن الفستان له بطانة داخلية اللي هي الفستان القصير اللي بيتلبس تحت الطبقة المطرزة”، موضحةً أن المحامين الذين تقدموا ضدها بدعاوى اعتراضا على فستانها، لم يتنازلوا عنها مثلما روجوا في الإعلام.
وأشارت "يوسف" أنه لم يسحب أي محام دعواه، لأن الدعوى وصلت للنائب العام وحينها القرار يكون له، وكانت فرقعة إعلامية .. أما من قالوا أنهم تنازلوا فا دي دعاية على حسابي.. واللي أغضب الناس هي الصور اللي التقطها بعض المصورين من الخلف، المشكلة في الحركة لأنها خلت المايوه يترفع شوية بدون قصد مني فظهر جزء من ضهري”.
وأكدت "يوسف" أنها كانت تجهل أن القانون المصري يتيح لأي مواطن رفع دعاوى قضائية ضد أي أحد؛ قائلة: “أنا كان لازم أخد بالي، ويمكن لأني كنت أول مرة ألبس الفستان والبطانة بتتحرك وده إللي ضايقهم أكتر”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية
» الرئيس السيسي يبحث مع نظيره التنزاني هذا الأمر الهام
» الأمم المتحدة: خطاب الكراهية والعنصرية ضد الإسلام يتزايد
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
» أول تعليق للحكومة الأردنية على مطالبتها بالرحيل
» أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعو لتأجيل انتخابات الرئاسة
» هكذا بررت فرنسا العنف ضد المحتجين
» غرق مركب صيد بـ"المكس" لسوء الأحوال الجوية
» فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل
» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم
» مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »