رانيا يوسف تكشف تفاصيل جديدة عن فستانها المثير للجدل

07 ديسمبر 2018 - 10:00 م

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أنها عرضت "بطانة" الفستان المثير للجدل الذي ارتدته بحفل ختام مهرجان القاهرة، أمام النيابة، وكذلك صورًا للفستان من جميع الزوايا.



وأوضحت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "فرانس 24"، مساء الجمعة، أنها أقنعت النيابة بأن الفستان له بطانة داخلية، قائلةً: “أقنعتهم إن الفستان له بطانة داخلية اللي هي الفستان القصير اللي بيتلبس تحت الطبقة المطرزة”، موضحةً أن المحامين الذين تقدموا ضدها بدعاوى اعتراضا على فستانها، لم يتنازلوا عنها مثلما روجوا في الإعلام.



وأشارت "يوسف" أنه لم يسحب أي محام دعواه، لأن الدعوى وصلت للنائب العام وحينها القرار يكون له، وكانت فرقعة إعلامية .. أما من قالوا أنهم تنازلوا فا دي دعاية على حسابي.. واللي أغضب الناس هي الصور اللي التقطها بعض المصورين من الخلف، المشكلة في الحركة لأنها خلت المايوه يترفع شوية بدون قصد مني فظهر جزء من ضهري”.

