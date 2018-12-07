«فالفيردي» يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول

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المصريون

اسبانيول

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة إرنستو فالفيردى، قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول، والمقرر لها فى العاشرة إلا الربع مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدورى الإسبانى.

ويحتل البارسا صدارة برصيد 28 نقطة، بينما إسبانيول فى المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وضمت قائمة برشلونة للقاء فياريال كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسين - اينياكى بينيا.

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى البا - فيرمايلن - ميراندا.

الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - كوتينيو - دينيس سواريز - الينيا - فيدال.

الهجوم: ميسى  - ديمبلى - لويس سواريز - منير الحدادى.


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