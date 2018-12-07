بلاغ للنائب العام: «الهلالي» يهدد الأمن القومي

07 ديسمبر 2018 - 09:16 م

قال محمد مصطفى أبو جاسر، مدير المركز الثقافي الإسلامي لدراسة المذاهب والأديان الوضعية، إنه تقدم ببلاغين للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف، على خلفية تصريحاته حول الميراث، ورغبته في أن تحذو مصر حذو تونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأضاف «أبو جاسر»، لـ«المصريون»، أن البلاغ الأول بتهمة ازدراء الأديان، بينما الآخر فبتهمة تهديد الأمن والسلم القومي، منوهًا بأن البلاغين أحيلوا للنيابة العامة، وتم التحقيق في الأول وألحق به الثاني.

ولفت إلى أن نيابة استئناف القاهرة استدعته وحققت معه في البلاغين، ومن المتوقع أن يتم استدعاء الدكتور الهلالي للتحقيق معه، غير أنه أشار إلى أن الموعد لم يُحدد بعد.