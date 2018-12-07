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بلاغ للنائب العام: «الهلالي» يهدد الأمن القومي

قضايا وحوادث

الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي

حسن علام

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بلاغ للنائب العام: «القمني» يزدري الأديان ويهدد الأمن القومي

قال محمد مصطفى أبو جاسر، مدير المركز الثقافي الإسلامي لدراسة المذاهب والأديان الوضعية، إنه تقدم ببلاغين للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف، على خلفية تصريحاته حول الميراث، ورغبته في أن تحذو مصر حذو تونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأضاف «أبو جاسر»، لـ«المصريون»، أن البلاغ الأول بتهمة ازدراء الأديان، بينما الآخر فبتهمة تهديد الأمن والسلم القومي، منوهًا بأن البلاغين أحيلوا للنيابة العامة، وتم التحقيق في الأول وألحق به الثاني.

ولفت إلى أن نيابة استئناف القاهرة استدعته وحققت معه في البلاغين، ومن المتوقع أن يتم استدعاء الدكتور الهلالي للتحقيق معه، غير أنه أشار إلى أن الموعد لم يُحدد بعد.   

وكان أستاذ الفقه المقارن، قال إن ما قامت به تونس من مساواة المرأة بالرجل في الميراث صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله، ولا حرمة فيه.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها، وأن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، متابعًا: «سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن».

جاء ذلك، عقب تصديق مجلس الوزراء في تونس، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.







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