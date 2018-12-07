ذهبت لتمارس الجنس فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع

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متابعات_مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

السيدة زينب

انتحار سيدة

ممارسة الجنس

أقدمت ساقطة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع خشية تعرضها للاغتصاب الجماعي على يد 6 عاطلين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده سقوط سيدة من علو ووفاتها بعد وصولها للمستشفى متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات.

وبالانتقال والفحص تبين قيام السيدة بالانتحار بالقفز من الطابق الرابع وبتكثيف الجهود تبين أن شابًا اتفق معها على ممارسة الرزيلة معها وعندما وصلت إلى شقته أخبرها بحضور 5 من زملائه لكى يمارسوا معها الرزيلة فنشبت بينهم مشادة كلامية وقامت بالقفز من الطابق الرابع ولقت مصرعها متأثرة بإصابتها.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهم الرئيسي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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