الزمالك يدرس الموافقة على إعارة «مدبولي» و«دونجا»

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المصريون

الزمالك

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إعارة أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطى دونجا، ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يشارك مدبولى، مع الزمالك هذا الموسم فى المباريات، فى ظل كثرة عدد اللاعبين في مركز صانع الألعاب، وهو ما دفع مسئولى النادي الساحلي لطلب استعارة الثنائي سواء مدبولى أو دونجا فى الفترة المقبلة لحاجة الفريق لخدماتهما.

وكشف مصدر مقرب من الثنائى، عن مناقشتهما لعروض الجونة مع العروض المقدمة لهما، لحسم مدى إمكانية الانتقال للنادى الساحلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من عدمه.


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