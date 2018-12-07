رسميًا.. معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين في تونس

07 ديسمبر 2018 - 08:27 م

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، معاملة لاعبي شمال أفريقيا كلاعبين محليين، باستثناء حراس المرمى، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 19 ديسمبر 2018.

وعقد الاتحاد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور وديع الجرىء رئيس الاتحاد، وأصدر الاتحاد بيانًا عبر موقعه الرسمي، وقرر ما يلي:

«دخول حيز التنفيذ للقانون الذي يعتبر اللاعبين المنتمين للجامعات المنخرطة في اتحاد شمال أفريقيا ( الجزائر، المغرب، مصر، ليبيا) كلاعبين محليين ابتداءا من تاريخ 19 ديسمبر 2018، وسوف يقع إرسال تفاصيل هذا القانون إلى الأندية المحترفة بالرابطة الأولى خلال الأسبوع القادم، هذا القانون يهم نوادي الرابطة المحترفة الأولى فقط، ولا ينطبق هذا القانون على حراس المرمى».