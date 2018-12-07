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وزير النقل يبحث مع نظيره الموزمبيقي التعاون المشترك

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الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات

متابعات- حسن علام

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وزير النقل

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكوميسا

بحث الدكتور  هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، مع كارولس فورتس، وزير النقل بدولة موزمبيق، أهمية التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كل قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.

يأتي ذلك على هامش مؤتمر الكوميسا، الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، في شرم الشيخ.

وأكد عرفات، استعداد مصر لنقل الخبرات والتدريب في هذا المجال ففي قطاع النقل البحري أشار الوزير إلى إمكانية تدرييب الجانب الموزمبيقي من خلال معهد تدريب الموانئ ومحطات تشغيل الحاويات.

وفي إطار التباحث حول التعاون في مجال الطرق والكباري، أشاد وزير النقل الموزمبيقي بقدرة الحكومة المصرية على تنفيذ 7000 كم خلال 4 سنوات، وهو ما أرجعه الدكتور وزير النقل إلى المشروع القومي للطرق والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ظل الإرادة السياسية غير المسبوقة التي تدعم تنفيذ تلك المشروعات.


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