سائق يحاول ذبح سائق توك توك بسبب "الأستروكس"

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القليوبية

سائق

الأستروكس

ذبح سائق توك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على سائق توكتوك مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وملقى أسفل الطريق الدائري.

وتبين أن وراء الحادث سائق استدرج المجني عليه؛ لتوصيله لإحدى مناطق الجيزة لشراء الاستروكس وفي الطريق حاول ذبحه وتركه غارقا في دمائه، وفر هاربًا بعد الاستيلاء على مركبة التوكتوك، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، حيث نجح فريق طبي من قسم القلب والصدر من إنقاذ حياته بعد إجراء جراحة ناجحة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم مراون الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر. بلاغًا بشأن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على (أدهم. م. ف) سائق توكتوك، وإصابته بجرح قطعي بالرقبة والحنجرة والاستيلاء على مركبة التوكتوك قيادته تم اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة (باسم.ع) سائق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه عقد العزم وبيت النية على سرقه مركبة التوكتوك، وأنه استقل المركبة قيادة المجني عليه من المكان المشار إليه وتوجها لعزبة الزيتون دائرة قسم شرطة قليوب وطلب من المجني عليه التوجه لشراء مخدر الأستروكس من أحد المناطق بالوراق – جيزة.

وتابع المتهم: "عندما رفض المجني عليه ذلك لعدم وجود أوراق بالتوك توك وخشية ضبطه طلب منه التوجه بجوار الطريق الدائري وأثناء سيرهما بطريق جانبي بجوار الطريق الدائري وحال عبورهما نفق أسفل الدائري هدده بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته وعند مقاومة المجني عليه له أحدث إصابته واستولى على مركبة التوك توك وفر هاربا بهن وتوجه لمنطقة إمبابة وترك التوك توك بأحد الجراجات.

وأرشد المتهم عن مكان إخفاء مركبة التوكتوك المستولي عليها بأحد الجراجات، بمنطقة إمبابة وجرى التحفظ عليها.


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