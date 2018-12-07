» الوصل يطيح بـ«العين» من كأس رئيس الدولة

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المصريون

العين

أطاع الوصل الإماراتي بنظيره العين الإماراتي، من بطولة كأس رئيس الدولة، بعد الخسارة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

سجل أهداف الوصل فابيو ليما في الدقائق (21 ، 63)، وعبد الله جاسم في الدقيقة (28) وبعده كايو كانيدو بالدقيقة (42، 82).

بينما سجل أهداف العين كلا من؛ كايو فرنانديز بالدقيقة (47)، وحسن الشحات في الدقيقة (59)، وإبراهيم دياكيه بالدقيقة (76).

وفي مباراة أخرى نجح فريق دبا الفجيرة في إقصاء الوحدة والتأهل لدور الـ8 من كأس الدولة بعد أن فاز عليه اليوم الجمعة بسداسية نظيفة.


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