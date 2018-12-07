وزير الرى: طوارئ لعدم تكرار حادث غرق شاطئ كفر الشيخ

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متابعات- حسن علام

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وزير الري

الأحوال السيئة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم توجيه جميع أجهزة الوزارة بمحافظة كفر الشيخ، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حادث تعرض بعض المناطق لارتفاع ملحوظ في منسوب موج البحر لحدوث قطع بالشاطئ ومرور المياه بالأراضي الرملية الغير منزرعة ووصولها إلى مصرف المحيط الأيمن لسياح ومنه إلى نهاية ترعة أبو دخان فى محافظة كفر الشيخ، نتيجة الأحوال الجوية السيئة اليوم، وذلك لارتفاع منسوب سطح البحر منذ مساء أمس حيث زاد عن المنسوب الطبيعي بمقدار يتراوح ما بين 2 - 1.5 متر.

وأكد وزير الري، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لمثل تلك الأحداث مستقبلاً، بينما توجه المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الري، والمهندس السعيد هميسة رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، والمهندس محمد صالح نائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحري، والمهندس أشرف المحمدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الري والصرف وحماية الشواطئ بالمحافظة، مدعومين بمعدات الوزارة لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لترميم القطع في الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.

من جانبه وجه  الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، بسرعة تحرك أجهزة المحافظة للتعامل مع الموقف بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة والسيطرة على الموقف ومنع تداخل مياه البحر، من خلال عمل سد مانع على جانب المصرف كما تم غلق الترعة بسد آخر لمنع دخول المياه الي بداية الترعة، وأصبح الموقف آمنا عند هذا الحد.


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