CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

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قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر لم تذكرها، إنه من المتوقع استقالة جون كيلي من منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال أيام .

وتحدثت تقارير، عن توتر العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والجنرال المتقاعد كيلي (68 عامًا) منذ فترة طويلة.

وقالت "سي.إن.إن"، نقلاً عن مصادرها، إن العلاقات ساءت الآن عن ذي قبل لكن قرار مغادرة كيلي المحتملة ليس نهائيًا ما لم يتم إعلان ذلك.

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة "رويترز"، الشهر الماضي، إن ترامب يدرس تعيين بديل لكيلي، وذكر المصدر أن نايك أيرس كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس هو أحد المرشحين المحتملين.

وسعى كيلي لتحقيق المزيد من الانضباط والاستقرار في البيت الأبيض، الذي سادته حالة من الفوضى تحت إدارة ترامب الذي يصعب التكهن بقراراته.


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