» مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة

07 ديسمبر 2018 - 07:59 م

لقي شخص مصرعه فيما اصيب 6 اخرين, اليوم الجمعة, إثر انقلاب سيارة بيجو على طريق الاربعين نجع حمادي – أبوتشت شمال قنا ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد، بمصرع، حماده.أ. فارق 38 سنة، واصابة كل من : عدنان محي الدين رزيقي 65 سنة، سحجات وكدمات بالجسم، وهيثم طلعت حمدي 27 سنة، جروح وكدمات بالجسم، وأحمد أمين أحمد 32 سنة، كدمات بالجسم، ووليد محمود أحمد 38 سنة، غيبوبة تامه، وعمر جابر الطاهر 25 سنه فاقد الوعي، مقيمين بقرية بخانس مركز أبوتشت.

وانتفلت سيارات الاسعاف ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى بهجورة تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.