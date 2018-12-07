  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

دونالد ترامب

CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سيول إسرائيل

فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

احتجاجات فرنسا

هكذا بررت فرنسا العنف ضد المحتجين

محمود وحيد

أول تعليق لـ محمود وحيد بعد انتقاله للأهلي

بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة

قضايا وحوادث

بالصور.. أبرز المشاهد في حادث انقلاب قطار البدرشين
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

#

تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف

#

إصابة 13شخصًا فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

#

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالجيزة

الاجهزة الامنية

انقلاب سيارة

قنا

مصرع شخص

اصابة 7 اخرين

لقي شخص مصرعه فيما اصيب 6 اخرين, اليوم الجمعة, إثر انقلاب سيارة بيجو على طريق الاربعين نجع حمادي – أبوتشت شمال قنا ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد،  بمصرع، حماده.أ. فارق 38 سنة، واصابة كل من : عدنان محي الدين رزيقي 65 سنة، سحجات وكدمات بالجسم، وهيثم طلعت حمدي 27 سنة، جروح وكدمات بالجسم، وأحمد أمين أحمد 32 سنة، كدمات بالجسم، ووليد محمود أحمد 38 سنة، غيبوبة تامه، وعمر جابر الطاهر 25 سنه فاقد الوعي، مقيمين بقرية بخانس مركز أبوتشت.

وانتفلت سيارات الاسعاف ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى بهجورة تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
» غرق مركب صيد بـ"المكس" لسوء الأحوال الجوية
» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم
» مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة
» الوصل يطيح بـ«العين» من كأس رئيس الدولة
» لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة
» صورة.. «بيراميدز» يخطف «رونالدو» من الأهلي
» سفارة السعودية بفرنسا تحذر مواطنيها
» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
» مدرس يستولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها
» مهاجم الأهلي مُرشح للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »