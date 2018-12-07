«اللافي» يقترب من الإسماعيلى

07 ديسمبر 2018 - 07:57 م

اقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، من الحصول على توقيع الليبي مؤيد اللافي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول في الإسماعيلي، وجود اسم مؤيد اللافي ضمن الخيارات التي يدرسها النادي لتعزيز صفوف الفريق.

الجناح الليبي قدم أداءً مميزا مع أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال إفريقيا النسخة قبل الماضية ليقود فريقه لعبور دور المجموعات على حساب الزمالك.

أداء مؤيد اللافي في 2017 جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليبيا عن نفس العام.

بعد تألقه مع أهلي طرابلس، رحل مؤيد اللافي إلى الشباب السعودي ولكنه لم يشارك إلا في 6 مباريات فقط ليقرر فسخ عقده مع النادي ويصبح حرا للانتقال لأي فريق.

في حالة قرر الإسماعيلي التعاقد مع مؤيد اللافي فأنه لن يدخل في أي مفاوضات مع أي فريق، بل ستكون المفاوضات بشكل مباشر مع اللاعب ووكيله.