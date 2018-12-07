منتخب الشاطئية يختتم استعداداته لمواجهة المغرب

أمير سعد
اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لمواجهة نظيره المغربى فى الثانية والنصف ظهر غد السبت فى افتتاح بطولة الامم الافريقية للكرة الشاطئية التى تقام بمدينة شرم الشيخ والمؤهلة لبطولة كأس العالم فى باراجواي العام المقبل .
وخاض المنتخب المصرى تدريبه الاخير على ملعب البطولة تحت قيادة مديره الفنى احمد عبد الرازق.
يذكر أن القرعة البطولة اوقعت المنتخب المصرى ضمن فرق المجموعة الاولى مع منتخبات المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر .
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