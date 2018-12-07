عابد: مقررة الأمم المتحدة لها أجندة خاصة

07 ديسمبر 2018 - 07:41 م

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالرد الحاسم والواضح من وزارة الخارجية، الذي أعربت فيه عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلفة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

وأعلن عابد، في بيان له، تأييده التام لما جاء في رد الخارجية المصرية وتأكيدها أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كل السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر، وأن وزارة الخارجية تأكدت لديها تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة "الجزيرة" القطرية، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة.

وقال: إن رد الخارجية فيه تأكيد على أنه على الرغم من أن المقررة الخاصة اطلعت في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر فلقد أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعـل في زمن قياسي، وجارٍ الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيــة احتياجات محدودي الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5 % من تلك المشروعات لمتحدي الإعاقة.

وأكد النائب، أن هذا الرد الحاسم من وزارة الخارجية لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مضيفًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في مقدمة دول العالم التي أعطت أكبر اهتمام بحق الإنسان في السكن، وشيدت الآلاف من الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع بصفة عامة وللمواطنين الفقراء والبسطاء بصفة خاصة.

وفجر عابد في ختام بيانه مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا: "تقابلت مع مقرره الحق في السكن باللجنة في لقاء تبين لنا فيه من اللحظة الأولى أنها أتت إلى القاهرة لتصيد الأخطاء وطمس الحقائق الواضحة وضوح الشمس وأنها من خلال لقائي معها تبين أنها لها أجندة خاصة تهدف من ورائها لمخطط خبيث تم وضعه بعناية لإظهار الدولة المصرية بأنها مقصرة وعاجزة عن توفير الحق في السكن".