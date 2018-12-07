  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:01 م
بحث متقدم
الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

دونالد ترامب

CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سيول إسرائيل

فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

تونس - أرشيفية

أساتذة الإعدادي والثانوي يحتجون بسبب الأجور في تونس

محمود وحيد

أول تعليق لـ محمود وحيد بعد انتقاله للأهلي

بعد هجومها على مصر..

عابد: مقررة الأمم المتحدة لها أجندة خاصة

الحياة السياسية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

حسن علام

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يعين «هيذر ناويرت» سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

#

مذكرة رسمية للأمم المتحدة بخصوص "ليلاني فرحة"

#

الأمين العام للأمم المتحدة يبحث مع وزيرة البيئة دور مصر المحوري بيئياً

#

الأمم المتحدة تعلن تأجيل محادثات السلام في اليمن

البرمان

وزارة الخارجية

علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالرد الحاسم والواضح من وزارة الخارجية، الذي أعربت فيه عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلفة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

وأعلن عابد، في بيان له، تأييده التام لما جاء في رد الخارجية المصرية وتأكيدها أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كل السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر، وأن وزارة الخارجية تأكدت لديها تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة "الجزيرة" القطرية، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة.

وقال: إن رد الخارجية فيه تأكيد على أنه على الرغم من أن المقررة الخاصة اطلعت في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر فلقد أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعـل في زمن قياسي، وجارٍ الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيــة احتياجات محدودي الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5 % من تلك المشروعات لمتحدي الإعاقة.

وأكد النائب، أن هذا الرد الحاسم من وزارة الخارجية لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مضيفًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في مقدمة دول العالم التي أعطت أكبر اهتمام بحق الإنسان في السكن، وشيدت الآلاف من الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع بصفة عامة وللمواطنين الفقراء والبسطاء بصفة خاصة.

وفجر عابد في ختام بيانه مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا: "تقابلت مع مقرره الحق في السكن باللجنة في لقاء تبين لنا فيه من اللحظة الأولى أنها أتت إلى القاهرة لتصيد الأخطاء وطمس الحقائق الواضحة وضوح الشمس وأنها من خلال لقائي معها تبين أنها لها أجندة خاصة تهدف من ورائها لمخطط خبيث تم وضعه بعناية لإظهار الدولة المصرية بأنها مقصرة وعاجزة عن توفير الحق في السكن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا بررت فرنسا العنف ضد المحتجين
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
» غرق مركب صيد بـ"المكس" لسوء الأحوال الجوية
» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم
» مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة
» الوصل يطيح بـ«العين» من كأس رئيس الدولة
» لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة
» صورة.. «بيراميدز» يخطف «رونالدو» من الأهلي
» سفارة السعودية بفرنسا تحذر مواطنيها
» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
» مدرس يستولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »