15 مليون جنيه لاكتشاف المبدعين بالمحافظات

07 ديسمبر 2018 - 07:32 م

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لاكتشاف مبدعين ومبتكرين ورواد أعمال في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة لديها برنامج "مستقبلنا في أيدينا"، والذي من خلاله تم تدريب 30 ألف شاب على تحديد المشاكل في المحافظات وما الذي تحتاجه كل محافظة عن طريق عمل مقابلات مع الأهالي لتحديد المشاكل والأفكار والمشروعات التي تحتاجها المحافظات.

وأكدت والي، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزيرة التضامن، وشركة بيبسيكو مصر ورايز أب، للنهوض ودعم مجتمع ريادة الأعمال في مصر من خلال إطلاق أول مسابقة "هاكاثون"، إنه لابد من الخروج من القاهرة الكبرى والتجول في المحافظات، لاكتشاف الشباب ورواد الأعمال؛ حيث يوجد في القاهرة 20 مليونًا فقط ولكن مصر 100 مليون، قائلة: «إن 80% من قوة مصر موجودة في المحافظات التي بداخلها شباب لديهم أفكار جميلة ورواد أعمال يحتاجوا لمن يكتشفهم بداية من حلايب وشلاتين إلى الإسكندرية».

وأضافت، أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة للوصول إلى الأفكار والشباب ورواد الأعمال لكي يدخلوهم حاضنة تدريبية يتعلموا فيها تحويل الفكرة إلى مشروع وواقع، مشيرة إلى أنه من الممكن تمويل المشروعات المتميزة بقروض من بنك ناصر الاجتماعي.

وأكدت أن برنامج "مصر تبدأ" يوفر التدريب اللازم لرواد الأعمال وتوفير حاضنة أعمال لمشروعاتهم، من خلال ميزانية إجمالية مقدرة بـ15 مليون جنيه على مدار عامين وهو الزمن المتبقي للبرنامج.