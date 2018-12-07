» صورة.. «بيراميدز» يخطف «رونالدو» من الأهلي

07 ديسمبر 2018 - 07:31 م

نجح مسئولو نادي بيراميدز، في الحصول على توقيع اللاعب حامد محمد الشهير بـ«رونالدو»، بشكل رسمي، بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ثالث صفقات بيراميدز في يناير.. اللاعب الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان لاعب نادي غزه الرياضي».

وكان اللاعب قد التقط صورًا تذكارية بقميص الأهلى وكان قاب قوسين أو أودنى من الانضمام لأحد القطبين، قبل أن يعلن براميدز بشكل رسمى عن ضمه.