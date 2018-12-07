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"الاستثمار" تطلق إشارة البدء في تنفيذ المنطقة الحرة العامة بـ«نويبع»

مال وأعمال

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر

متابعات- حسن علام

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الاستثمار

سحر نصر

التعاون الدولى

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إشارة  البدء في إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية إقليم سيناء، وتوفير فرص عمل لائقة لأهالي الإقليم، خاصة الشباب والمرأة، وتنفيذًا للمادة 236 من الدستور، التي تنص صراحة على تنمية سيناء اقتصاديًا وعمرانيًا.

وقالت نصر، إن التنمية هي الوسيلة الأفضل لمواجهة التطرف والإرهاب، لذا تقوم الوزارة ببذل جهود كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، سواء عبر تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، أو توجيه جزء كبير من التمويل الممنوح من المؤسسات الدولية والصناديق العربية لتنمية سيناء وتحسين شبكة الخدمات والطرق في كافة أرجاء الإقليم.

وأضافت أنه تم التخطيط لجذب استثمارات في صناعة الأدوية والخلايا الشمسية والمنتجات الغذائية وتجفيف وتعبئة الأسماك والأثاث، استفادة من الثروات الطبيعية في المنطقة، كما تم التخطيط لتعظيم الاستفادة من قرب المنطقة الحرة من ميناء نويبع عبر إنشاء كيانات متخصصة في خدمات التخزين وتداول البضائع والخدمات اللوجستية والخدمات الملاحية والشحن البحري.


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