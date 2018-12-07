» سفارة السعودية بفرنسا تحذر مواطنيها

07 ديسمبر 2018 - 07:18 م

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في باريس، مواطنيها المقيمين والزائرين لفرنسا، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غدًا السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية.

ودعت السفارة السعودية لدى فرنسا في بيان صحفي - نشرته وكالة الأنباء السعودية - المواطنين السعوديين ، في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

0033673656324 / 0033626238195.