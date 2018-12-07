تفاصيل مقتل تاجر داخل شقته بالنزهة

07 ديسمبر 2018 - 07:06 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اليوم الجمعة من كشف غموض مقتل تاجر داخل شقته بمنطقة النزهة، حيث تبين وجود خلافات مالية بينه وبين موظف "مسجل" وأن الأخير استعان بآخر وتوجها إلى شقة القتيل مستغلين وجوده بمفرده وقام بتسديد عدة طعنات في جسد المجني عليه بعد أن أرغموه بالتوقيع على أوراق وإيصالات أمانة تفيد بيعه عقارات وشقق سكنية لهما، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة النزهة بالقاهرة تلقي بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على شخص متوفى بأحد العقارات، بالانتقال والفحص تم العثور على جثة «أشرف .و.ك»، صاحب محل ملابس، وبها عدة إصابات بأماكن متفرقة وعُثر بجوارها على سلاح أبيض «سكين عليها آثار دماء»، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها.

وبتكثيف الجهود وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «رمضان .م»، موظف سبق اتهامه في قضيتين آخرهما «نصب»، و«كمال .ع» سبق اتهامه في قضية «إتلاف»، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف وضبطه، كما تم ضبط المتهم الثاني بمنطقة سكنه.

وبمواجهتهما أقر الأول أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه خطط لارتكاب الواقعة بالاستعانة بالمتهم الثاني باستخدام «فرد روسي» وسلاح أبيض «سكين»، وأضاف بتخلصه من السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وأقر المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول، تم بإرشادهما ضبط 12 ورقة بيضاء خالية من البيانات وعدد 9 عقود بيع لعقارات وشقق سكنية ملك المجني عليه بمحافظة بني سويف وجميعها ممهورة بتوقيع وبصمة المجني عليه، قاما بإجباره على التوقيع عليها قبل ارتكاب الواقعة.