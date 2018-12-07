  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:02 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الجنس فوق سفح الهرم».. العرض مستمر

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

دونالد ترامب

CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سيول إسرائيل

فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

تدريبات تأهيلية لمجدي و"دونجا" في مران الزمالك

الزمالك يدرس الموافقة على إعارة «مدبولي» و«دونجا»

حتى الآن.. فحص 14.2 مليون مواطن بمبادرة «100 مليون صحة»

آخر الأخبار

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

حسن علام

أخبار متعلقة
#

مليون مواطن تم فحصهم فى 4 أيام من المرحلة الثانية لمبادرة فيروس سى

#

البنك الأهلي المصري يطلق المرحلة الاولي من مشاركته في مبادرة " 100 مليون صحة "

#

مسح طبي لـ10 ملايين مواطن بالمرحلة الأولى لـ« مليون صحة»

#

شركة مياه الشرب بالاسكندرية تشارك فى حملة 100 مليون صحة

الرئيس السيسي

فيرس سي

هالة زايد

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تحقيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، رقم قياسي جديد في أعداد المفحوصين.

وقالت الوزيرة،إن "المبادرة الرئاسية" كسرت حاجز النصف مليون مواطن يتم فحصهم يوميًا.

وفى ذات السياق، زار وفدا من ممثلي البنك الدولي، غرفة عمليات المبادرة الرئاسية، مساء أمس، ضم الوفد كلا من إيرنست ماسيا، مدير الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي بواشنطن، والدكتور عمرو الشلقاني ممثل  البنك الدولي بمكتب مصر البنك الدولي في مصر، وماريا لورا، مدير مشروعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد ايرنست ماسيا، مدير الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي بواشنطن، خلال الزيارة، أن البنك حريص على التعاون مع وزارة الصحة في مبادرة "100 مليون صحة"، لما حققته من نتائج إيجابية في مرحلتها الأولى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا بررت فرنسا العنف ضد المحتجين
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
» غرق مركب صيد بـ"المكس" لسوء الأحوال الجوية
» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم
» مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة
» الوصل يطيح بـ«العين» من كأس رئيس الدولة
» لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة
» صورة.. «بيراميدز» يخطف «رونالدو» من الأهلي
» سفارة السعودية بفرنسا تحذر مواطنيها
» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة
» مدرس يستولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »